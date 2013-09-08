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Петербуржцам рассказали о погоде на выходных
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали о погоде на выходных

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В пятницу ожидается потепление, но уже в воскресенье придёт холодный циклон.

Стало известно, какая погода ожидает петербуржцев в последние выходные октября. О прогнозе "Невским Новостям" рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам синоптика, уже в пятницу в Петербурге потеплеет до +10…+12 градусов, и хотя иногда будет идти дождь, сильного ветра не предвидится. В субботу станет ещё теплее, до +12…+14 градусов, но усилится дождь, а ближе к ночи окрепнет и ветер.

И уже в воскресенье, 30 октября, на Северную столицу обрушится холодный циклон. Дожди прекратятся, температура поползет вниз, и к вечеру будет не выше +4 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: выходные, октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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