На выходных в Ленобласти ожидаются осадки

На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 30-31 января и 1 февраля на территории Ленобласти местами ожидаются осадки. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, повышается вероятность происшествий, связанных с авариями на системах энергоснабжения и ЖКХ

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В Ленобласти в пятницу, 29 января, также ожидается усиление снега.

Фото: Piter.TV