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nastya960
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В Ленобласти ожидается усиление снега

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Главное управление МЧС России по 47 региону призывает всех быть предельно внимательными и осторожными.

МЧС предупредило, что согласно ежедневному прогнозу Гидрометцентра, в течение ближайшего времени в Ленобласти, начиная с южных районов, ожидается сильный снег. Возможно осложнение дорожной обстановки.

Главное управление МЧС России по 47 региону призывает всех быть предельно внимательными и осторожными, заранее выбирать маршруты следования, а по возможности исключить использование личного автотранспорта. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 101 или 112.

В Петербург 29 января также вернется снежная зима.

Видеоо: МЧС

Теги: мчс, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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