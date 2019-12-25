В Петербург 29 января вернется снежная зима

В городе пройдет снег, а температура воздуха начнет понемногу уходить в минус.

В пятницу, 29 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться циклоном, центр которого вплотную приблизится к южным границам региона. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, пройдет снег. Возможно образование гололедицы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе начнет понемногу уходить в минус. Сегодня столбики термометров покажут -1…+1 градусов, в Ленобласти -3…+2. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что в пятницу Ленобласть заметет снегом.

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