В пятницу Ленобласть заметет снегом

Обстановка на дорогах обещает быть сложной.

В пятницу, 29 января, Ленобласть заметет сильным снегом. Об этом предупреждают специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Погода весь день будет облачной, снег начнет идти ночью и усилится днем. Ветер подует с востока и северо-востока с порывами до 9 м/с, обстановку на дорогах, покрытой гололедицей, называют сложной. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем почти не изменится.

Ночью по области ожидается от -1 до - 6 градусов, днем температура поднимется буквально на один градус.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных.

Фото: Piter.TV