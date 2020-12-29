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В пятницу Ленобласть заметет снегом
Сегодня, 14:44
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himif

В пятницу Ленобласть заметет снегом

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Обстановка на дорогах обещает быть сложной.

В пятницу, 29 января, Ленобласть заметет сильным снегом. Об этом предупреждают специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Погода весь день будет облачной, снег начнет идти ночью и усилится днем. Ветер подует с востока и северо-востока с порывами до 9 м/с, обстановку на дорогах, покрытой гололедицей, называют сложной. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем почти не изменится.

Ночью по области ожидается от -1 до - 6 градусов, днем температура поднимется буквально на один градус.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, снег
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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