Колесов: петербуржцев ожидают тёплые выходные

В субботу осадков не будет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что Северную столицу впереди ожидают очень интересные выходные.

В пятницу по Ленинградской области и в Санкт-Петербурге тепло, до +25 градусов, но днём пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом.

Сразу скажу погода в выходные хорошая, только со свежим ветром от запада, юго-запада в субботу. Но ветер может, и не будет мешать, так как довольно тепло. Александр Колесов, синоптик

В субботу осадков не будет, температура воздуха днём до +23…+26 градусов. Во второй половине ночи в воскресенье и утром ожидается прохождение теплого атмосферного фронта с дождями, местами грозами. А днём вся Ленинградская область и Санкт-Петербург попадут в теплый сектор циклона, температура начнет стремиться к +30. И уже в понедельник Северную столицу может ожидать температура до +33 градусов.

Фото: Piter.tv