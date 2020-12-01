В Петербург пришло тепло: температура поднимется до +20 градусов, но ненадолго

Колесов не исключает, что фактическая температура окажется даже выше прогнозируемой.

После продолжительного периода с пониженными температурами, в Санкт-Петербурге наконец потеплело. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, 14 мая среднесуточная температура воздуха впервые за 11 дней превысила климатическую норму — пусть и всего на 0,3 градуса.

Сегодня, 15 мая, петербуржцам стоит ожидать еще более ощутимого тепла. Солнце щедро освещает Ленинградскую область, воздушная масса постепенно прогревается, и столбики термометров могут приблизиться к +20 градусам. Колесов не исключает, что фактическая температура окажется даже выше прогнозируемой.

Фронт от южного циклона движется очень медленно и достигнет города только к началу ночи. Так что днём будет заметно теплее, чем обычно.

Однако расслабляться надолго не стоит. Уже ночью в Петербурге ожидается прохождение атмосферного фронта с дождями. К субботе осадки прекратятся, но температура немного снизится — до +15…+17 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а к вечеру возможны грозы на юге области. Все выходные в регионе сохранится северо-восточный ветер.

Ближе к середине следующей недели возможен кратковременный возврат прохлады.

Фото: Piter.tv