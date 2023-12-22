В Ленобласти 9 мая ожидается до +10 градусов

Днём местами порывы ветра до 15 м/с.

В Ленинградской области 9 мая ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно по востоку Ленобласти ожидаются кратковременные осадки, ночью в виде снега, днём в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -7 градусов, днём +5...+10 градусов. Ночью и в начале дня на дорогах местами гололедица.

МЧС: 9 мая в Петербурге ожидаются усиление ветра и гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС