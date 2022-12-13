В Ленобласти 9 февраля ожидается от -3 до +2 градусов

На дорогах местами гололедица.

В четверг, 9 февраля, в Ленинградской области днём ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В отдельных районах слабый гололед. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге 9 февраля объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра.

Фото: pxhere.com; МЧС