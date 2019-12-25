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Ночью 7 апреля в Ленобласти похолодает до -4 градусов
Сегодня, 13:34
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nastya960

Ночью 7 апреля в Ленобласти похолодает до -4 градусов

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Днем воздух прогреется до +8 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 7 апреля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью 7 апреля местами ожидается небольшой мокрый снег, днем в большинстве районов небольшой, на востоке местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер южный, юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха в среду ночью +1...-4, днем +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптики назвали дату устойчивого потепления в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, мчс, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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