Ночью 7 апреля в Ленобласти похолодает до -4 градусов

Днем воздух прогреется до +8 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 7 апреля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью 7 апреля местами ожидается небольшой мокрый снег, днем в большинстве районов небольшой, на востоке местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер южный, юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха в среду ночью +1...-4, днем +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптики назвали дату устойчивого потепления в Петербурге.

Фото: Piter.tv