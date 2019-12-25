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Синоптики назвали дату устойчивого потепления в Петербурге
Сегодня, 19:26
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kraratau27

Синоптики назвали дату устойчивого потепления в Петербурге

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Устойчивая теплая погода придет в город не раньше 3 мая.

После окончания отопительного сезона устойчивый переход температуры воздуха через 8 градусов ожидается в мае. По прогнозам синоптиков, потепление произойдет на третий день последнего месяца весны. Об этом сообщили в "Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" изданию "Невские новости".

Специалисты уточнили, что устойчивое повышение температуры - нечеткое определение, которое плохо применяется к условиям городского климата из-за продолжительных оттепелей в зимнее время.

Ранее на Piter.tv сообщили, что воскресенье в Петербурге ожидается туманным и дождливым.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, петербург, погода, тепло
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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