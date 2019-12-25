В Ленобласти 6 июня пройдут дожди

Днем +18...+23 градуса.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 6 июня в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах, преимущественно по югу области, ливни, грозы. Днём местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем юго-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +5 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Фото: Piter.tv