В Ленобласти 4 июля воздух прогреется до +22 градусов

Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 4 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни. Днём также местами возможны грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в прибрежных районах 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС