В Ленобласти 3 ноября ожидается мокрый снег

Днем -2...+3 градуса.

В Ленинградской области в воскресенье, 3 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт мокрый снег, на западе области местами сильный. Днем также местами возможно налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, западный, днем переходящий к юго-восточному, восточному 6-11 м/с, в первой половине ночи в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -8, днем -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

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Фото: unsplash; МЧС