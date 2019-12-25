Октябрь 2024 года стал одним из самых теплых в истории Петербурга

При этом, начало месяца было относительно прохладным, с температурной аномалией в -0,6°C.

Прошедший октябрь в Санкт-Петербурге отличился теплой погодой и "бабьим летом" в середине месяца. Хотя оно не было таким жарким, как в 2018 году, его можно считать полноценным. Среднемесячная температура составила +8,4°C, что немного уступает рекорду 1909 года, когда октябрь был самым теплым за всю историю наблюдений с показателем +9,2°C. Такими погодными итогами поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Начало месяца было относительно прохладным, с температурной аномалией в -0,6°C. Однако уже к середине октября стало заметно теплее, и третья декада вошла в число самых теплых за последние годы — температура достигла +8,5°C, что лишь немного ниже показателя конца октября 1937 года (+8,6°C).

Осадков в этом году выпало мало — всего 59% от нормы, что значительно ниже прошлогодних 203%. Снег в третьей декаде, как это было в 2023 году, не выпал. Солнечных дней также было немного — количество солнечных часов в октябре значительно уступает, например, показателям 2005 года, когда их было в два раза больше.

Также жителям Петербурга рассказали, какая погода ожидается в ноябре.

Фото: Piter.tv