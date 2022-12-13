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В Ленобласти 3 февраля будет морозная погода
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 3 февраля будет морозная погода

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Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов. 

Перед выходными в Ленинградской области будет облачная погода, местами пройдёт умеренный снег. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В пятницу, 3 февраля, ночью на западе региона ожидается северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, на востоке – юго-восточный, восточный 1-6 м/с, днем северных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов. На дорогах снежный накат, гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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