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В Ленобласти 3 декабря ожидается до -12 градусов
Сегодня, 15:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 3 декабря ожидается до -12 градусов

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Ночью 3 декабря ожидается без существенных осадков, днём местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой снег.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 3 декабря ожидается без существенных осадков, днём местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами -15...-18, днем -4...-9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области можно бесплатно получить ель к Новому году.

Фото: МЧС; pxhere.com

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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