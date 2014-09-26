В Ленобласти 3 декабря ожидается до -12 градусов

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 3 декабря ожидается без существенных осадков, днём местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами -15...-18, днем -4...-9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области можно бесплатно получить ель к Новому году.
Фото: МЧС; pxhere.com
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