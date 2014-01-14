В Ленобласти 31 мая ожидается до +21 градуса

Пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в субботу, 31 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов в последний майский день пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью юго-западный, южный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +16...+21 градус. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: Piter.tv