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В Ленобласти 30 января ожидаются порывы ветра до 15 м/с
Сегодня, 15:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 30 января ожидаются порывы ветра до 15 м/с

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Также пройдут осадки.

В Ленинградской области в четверг, 30 января, ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдёт дождь, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, во второй половине дня на побережье Финского залива местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в течение суток +1...+6 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, утром и днем – повышаться.

Фото: unsplash (Igor Tudoran); МЧС

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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