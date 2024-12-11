В Ленобласти 30 января ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Также пройдут осадки.

В Ленинградской области в четверг, 30 января, ожидается облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдёт дождь, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, во второй половине дня на побережье Финского залива местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в течение суток +1...+6 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, утром и днем – повышаться.

Фото: unsplash (Igor Tudoran); МЧС