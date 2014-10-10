В Ленобласти 30 декабря пройдёт мокрый снег

Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 30 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт снег, мокрый снег, местами сильный, на юго-западе с дождем. На юге местами возможно налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов, местами: на востоке до -12 градусов, на юго-западе до +1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: pxhere; МЧС