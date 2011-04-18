В Ленобласти понедельник будет дождливым и туманным

Неделя начнется в Ленобласти с кратковременных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В понедельник, 30 августа, ночью термометры покажут +8...+13 градусов. В некоторых районах будут заморозки - температура воздуха составит +5 градусов. Днем потеплеет до +21 градуса. Отмечается, что в некоторых районах образуется туман. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.
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Фото: Pexels
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