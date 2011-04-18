  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти понедельник будет дождливым и туманным
Сегодня, 14:55
72
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти понедельник будет дождливым и туманным

0 0

Столбики термометров покажут +16...+21 градусов.

Неделя начнется в Ленобласти с кратковременных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 30 августа, ночью термометры покажут +8...+13 градусов. В некоторых районах будут заморозки - температура воздуха составит +5 градусов. Днем потеплеет до +21 градуса. Отмечается, что в некоторых районах образуется туман. Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда ждать осенние заморозки в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии