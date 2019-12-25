  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 29 июня местами пройдут ливни
Сегодня, 15:27
748
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 29 июня местами пройдут ливни

0 0

При этом воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В Ленобласти 29 июня станет чуть прохладнее, ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов дожди, местами ливни, град, грозы, ночью в южных и восточных районах области местами сильные ливневые дожди. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, ночью при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +14..+19 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии