В Ленобласти 29 июня местами пройдут ливни

При этом воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В Ленобласти 29 июня станет чуть прохладнее, ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов дожди, местами ливни, град, грозы, ночью в южных и восточных районах области местами сильные ливневые дожди. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, ночью при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +14..+19 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Фото: Piter.tv