В Ленобласти 27 февраля ожидается до +5 градусов

Во вторник, 27 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Местами возможен туман. Ветер ночью южный, юго-западный, днем переменный 2-5 м/с.
Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Фото: pxhere; МЧС
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