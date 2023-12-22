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В Ленобласти 27 февраля ожидается до +5 градусов
Сегодня, 13:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 27 февраля ожидается до +5 градусов

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Местами возможен туман.

Во вторник, 27 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Местами возможен туман. Ветер ночью южный, юго-западный, днем переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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