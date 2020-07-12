В Ленобласти 23 сентября ожидается до +25 градусов

Ночью и утром ожидается переменная облачность, днём облачно с прояснениями.

В субботу, 23 сентября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром ожидается переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня, преимущественно на западе, пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с.️

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv