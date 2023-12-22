В Ленобласти 23 февраля воздух прогреется до +5 градусов

На дорогах гололедица.

В Ленинградской области в День защитника Отечества будет облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 23 февраля в регионе местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, во второй половине дня в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днём 0...+5 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: pxhere; МЧС