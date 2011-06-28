Дожди и грозы ожидаются в Ленобласти 22 мая

Температура воздуха в области прогреется до +5 градусов ночью и до +17 градусов днём.

В субботу, 22 мая, в Ленобласти наблюдается облачность, однако с прояснениями. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в области прогреется до +5 градусов ночью и до +17 градусов днём. Во многих районах 47-го региона пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы.

К тому же, днём 22 мая в Ленобласть нагрянет юго-западный ветер. Атмосферное давление ночью немного повысится, однако днём практически не изменится.

Ранее мы писали, что петербуржцам пообещали июльское тепло в начале следующей недели.

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