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Дожди и грозы ожидаются в Ленобласти 22 мая
Сегодня, 17:14
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kraratau27

Дожди и грозы ожидаются в Ленобласти 22 мая

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Температура воздуха в области прогреется до +5 градусов ночью и до +17 градусов днём.

В субботу, 22 мая, в Ленобласти наблюдается облачность, однако с прояснениями. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в области прогреется до +5 градусов ночью и до +17 градусов днём. Во многих районах 47-го региона пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы. 

К тому же, днём 22 мая в Ленобласть нагрянет юго-западный ветер. Атмосферное давление ночью немного повысится, однако днём практически не изменится.

Ранее мы писали, что петербуржцам пообещали июльское тепло в начале следующей недели.

Фото: pixabay.com

Теги: ленобласть, погода, синоптики
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Лента новостей,

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