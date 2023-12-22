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В Ленобласти 21 марта в большинстве районов пройдёт небольшой дождь
Сегодня, 13:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 марта в большинстве районов пройдёт небольшой дождь

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Днём +3...+8 градусов.

В четверг, 21 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ночью местами, днём в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, ночью и утром – с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днём +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо понижаться.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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