В Ленобласти 21 марта в большинстве районов пройдёт небольшой дождь

Днём +3...+8 градусов.

В четверг, 21 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ночью местами, днём в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, ночью и утром – с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днём +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо понижаться.

Фото: unsplash; МЧС