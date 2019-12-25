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В Ленобласти 21 декабря будет сложная обстановка на дорогах
Сегодня, 16:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 декабря будет сложная обстановка на дорогах

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Днем -4...+1 градус.

В Ленинградской области в субботу ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 21 декабря пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем осадки, местами небольшие, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах возможен гололед, днем налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами до -10, днем -4...+1 градус. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

Фото: pxhere

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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