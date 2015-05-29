В Ленобласти 20 сентября ожидаются дожди

Днём до +18 градусов.

В Ленинградской области в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 20 сентября в Ленобласти местами пройдёт небольшой дождь, утром и днем в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ночью местами возможен туман. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами в прибрежных районах порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами до +12 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.

Несколько улиц Выборга затопило после сильного ливня 19 сентября.

Фото: Piter.tv