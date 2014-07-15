В Ленобласть ноябрь придёт с мокрым снегом

В большинстве районов 1 ноября пройдут осадки, местами сильные в виде мокрого снега, на юге – с дождем.

В Ленинградской области в первый ноябрьский день ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 1 ноября пройдут осадки, местами сильные в виде мокрого снега, на юге – с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, восточный 4-9 м/с, днем северо-восточный, северный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: pxhere; МЧС