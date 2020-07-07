В Ленобласти 1 ноября воздух прогреется до +11 градусов

Ночью на дорогах местами гололедица.

В первый ноябрьский день в Ленинградской области будет облачно, но тепло. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 1 ноября в регионе пройдут сильные осадки в виде дождя, по северным районам – в виде снега и мокрого снега. Днём пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на севере местами налипание мокрого снега, утром и днём местами слабый туман. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем южный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +6...+11 градусов, на севере местами до +2. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём существенно не изменится.

Фото: unsplash; МЧС