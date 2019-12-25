В Ленобласти днём 19 марта ожидается до +7 градусов

Местами пройдёт небольшой мокрый снег.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 19 марта пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, на востоке местами до -7 градусов, днем +2...+7 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash (Crystal Tubens)