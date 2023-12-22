В Ленобласти 19 апреля ожидаются метель и гололёд

Днём на дорогах сложная обстановка.

В Ленинградской области в пятницу, 19 апреля, ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на юго-востоке региона, пройдёт небольшой снег. Днём ожидается сильный, местами умеренный снег, на востоке – в отдельных районах – мокрый снег. Днём также местами ожидается метель, налипание мокрого снега, гололёд. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днём -2...+3 градуса. Днём на дорогах сложная обстановка.

В Петербурге также 19 апреля ожидаются метель и порывы ветра до 17 м/с.

Фото: unsplash; МЧС