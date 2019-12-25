В Ленобласти 18 июля ожидается облачная и аномально жаркая погода

В некоторых районах пройдут дожди и грозы.

В воскресенье, 18 июля, в Ленобласти ожидается знойная и местами дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +14...+19 градусов, но днем потеплеет до +29...+32. В темное время суток подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с, но днем он сменит направление на юго-западное 6-11 м/с. Во время грозы и града порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дожди и грозы в ближайшие часы настигнут петербуржцев.

Фото: Pexels (Essow)