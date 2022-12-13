В Ленобласти 16 мая воздух прогреется до +24 градусов

Ночью 16 мая ожидается без существенных осадков, во второй половине дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 16 мая, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и до +24 градусов. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 мая ожидается без существенных осадков, во второй половине дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём местами грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, на востоке местами до +2, днем +19...+24 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС