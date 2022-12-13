В Ленобласти 13 января потеплеет до +4 градусов

Днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 13 января в региона пройдёт снег, на западе переходящий в мокрый снег. Днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабый гололёд. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днём -1...+4 градуса. На дорогах сложная обстановка.

Фото: pxhere.com; МЧС