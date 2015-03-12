В Ленобласти 13 сентября пройдут кратковременные дожди

Днём до +23 градусов.

В Ленинградской области в субботу, 13 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на западе 47 региона, пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами, преимущественно на востоке, +4...+7 градусов, днем +18...+23 градуса.

Атмосферное давление существенно не изменится.

В Петербурге на выходных сохранится тёплая погода.

Фото: Piter.tv