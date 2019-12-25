В Петербурге на выходных сохранится тёплая погода

В эти дни всё ещё +20…+25 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале о том, что в нашем регионе сохраняется прекрасная погода и отличные перспективы сохранения её такой ещё на пару дней.

Атмосферный фронт, который подходит вечером в пятницу к западным районам Ленинградской области теряет свою активность и осадков становится всё меньше и меньше. Поэтому впереди нас ждут ещё очень хорошие выходные дни, а теплая и сухая погода, как и планировали, простоит до середины сентября. Александр Колесов, синоптик

В субботу осадки пройдут местами по западу Ленобласти, а в воскресенье их уже не должно быть. Следующий атмосферный фронт стоит ожидать только в понедельник.

С 12 сентября облачности будет больше, ветер юго-восточного направления усилится до 8-13 м/с, а температура воздуха немного понизится. Фон температуры в эти дни всё ещё +20…+25 градусов и только на следующей неделе опустится ниже +20 градусов.

Фото: Piter.tv