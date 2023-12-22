В Ленобласти 13 марта ожидается переменная облачность и до +9 градусов

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов.

В Ленинградской области в среду, 13 марта, ожидается переменная облачность, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 13 марта ожидается без существенных осадков, вечером на западе местами пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -12, днём +4...+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС