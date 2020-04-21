В Ленобласти 12 сентября будет до +25 градусов

Обойдётся без существенных осадков.

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 12 сентября температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +5 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале о том, что в нашем регионе сохраняется прекрасная погода и есть отличные перспективы сохранения её такой ещё на пару дней.

