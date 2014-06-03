В Ленобласти 11 сентября обойдётся без дождей

Днём до +25 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 11 сентября, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе обойдётся без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +4 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

В Северной столице продолжается удивительно стабильная погода. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сейчас над городом держится зона ясного неба, и облака обходят его стороной.

Фото: Piter.tv