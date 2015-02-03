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Понедельник в Ленобласти будет без дождей и до +13
Сегодня, 16:06
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Понедельник в Ленобласти будет без дождей и до +13

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В ночное время суток столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов,  на юге местами до +1 градусов.

Новая рабочая неделя в Ленинградской области начнется с теплой погоды. В понедельник, 11 октября, ожидается переменная облачность. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время суток столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов,  на юге местами до +1 градусов. Ожидаются слабые дожди, подует в юго-западном направлении ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем без существенных осадков, температура составит  +8...+13 градусов тепла. Направление ветра будет юго-западное, южное, а его скорость 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в понедельник петербуржцев порадует теплая и сухая погода

Фото: Piter.tv
 

Теги: погода ленобласть, погода осень
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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