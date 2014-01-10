К выходным циклоны могут принести в Петербург снег

По словам синоптика, начало недели будет теплым.

На этой неделе в Петербург придет зима, сообщил синоптик Александр Колесов.

По словам специалиста, начало недели будет теплым, в понедельник, 2 декабря, осадков не ожидается. Температурный фон в городе сегодня +3 градуса, а 3 декабря – до +5 градусов, однако на этом положительные показатели закончатся.

Холодный атмосферный фронт проходит Санкт-Петербург завтра вечером. Осадки в виде дождя, которые будут наблюдаться до похолодания, перейдут в снег, так что, надеюсь, немного снега утром в среду мы увидим. Почему немного, потому что в дальнейшем погоду начнет определять антициклон, и до выходных дней осадков практически не будет. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

На всей территории Ленобласти с 4 декабря температура понизится до отрицательных значений: от -1 до -6 градусов. А во второй половине недели в ночные часы станет даже холоднее – местами и до -10 градусов.

К выходным дням возможен снежный покров. Погоду в Северной столице определят циклоны.

Фото: Piter.TV