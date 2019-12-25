Синоптики прогнозируют в Ленобласти до +24 градусов в среду

В течение суток сохранится облачность с прояснениями

В среду, 9 сентября, Ленинградскую область ждет по-летнему теплая погода, однако впечатления от нее могут подпортить дожди. Как рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В течение суток сохранится облачность с прояснениями. При этом местами, преимущественно в западных районах области, пройдут кратковременные осадки, а во второй половине дня не исключены грозы.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург накрыл теплый циклон из Скандинавии.

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