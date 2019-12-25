Петербург накрыл теплый циклон из Скандинавии

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов.

В начале сегодняшнего дня территорию Северной столицы будет пересекать тёплый атмосферный фронт, а днём город окажется под влиянием тёплого сектора циклона с центром над севером Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди и существенно повысится температура. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов, в Ленинградской области – +15…+20 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Piter.TV