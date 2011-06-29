Среда в Ленобласти обойдется без существенных осадков

В Ленинградской области в четверг, 8 апреля, прогнозируется переменная облачность и отсутствие существенных осадков.

Температурный фон ночью будет колебаться от -4 до +1 градусов, а днем — от +1 до +6 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, с порывами до сильного в отдельных районах.

Автомобилистам следует проявлять повышенную бдительность: ночью на дорогах местами возможна гололедица.

