Среда в Ленобласти обойдется без существенных осадков

В Ленинградской области в четверг, 8 апреля, прогнозируется переменная облачность и отсутствие существенных осадков.
Температурный фон ночью будет колебаться от -4 до +1 градусов, а днем — от +1 до +6 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, с порывами до сильного в отдельных районах.
Автомобилистам следует проявлять повышенную бдительность: ночью на дорогах местами возможна гололедица.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург будет находиться на холодной периферии далёкого циклона 7 апреля.
