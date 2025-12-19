Температура в Ленобласти упадет до -16 градусов в понедельник

Большинство районов региона окажутся под влиянием осадков в виде снега.

Пресс-служба ФГБУ "Северо-Западногое УГМС" сообщает, что 5 января в Ленинградской области ожидается облачная погода с временными просветами. Большинство районов региона окажутся под влиянием осадков в виде снега. Покрытие дорог осложнится образованием гололедицы.

В ночное время направление ветра изменится несколько раз, днем установится слабый западный и северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до диапазона от -6 до -11 градусов, локально возможно снижение температуры до -18 градусов. Максимальная дневная температура составит от -5 до -10 градусов, в отдельных районах столбик термометра может упасть до -16 градусов.

Фото: Pxhere