Температура в Ленобласти упадет до -16 градусов в понедельник

Пресс-служба ФГБУ "Северо-Западногое УГМС" сообщает, что 5 января в Ленинградской области ожидается облачная погода с временными просветами. Большинство районов региона окажутся под влиянием осадков в виде снега. Покрытие дорог осложнится образованием гололедицы.
В ночное время направление ветра изменится несколько раз, днем установится слабый западный и северо-западный ветер.
Минимальная температура воздуха в ночные часы опустится до диапазона от -6 до -11 градусов, локально возможно снижение температуры до -18 градусов. Максимальная дневная температура составит от -5 до -10 градусов, в отдельных районах столбик термометра может упасть до -16 градусов.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все