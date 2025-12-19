Морозы до -24 градусов придут в Ленобласть в середине недели

Ветер ожидается умеренный, северо-западного и западного направлений, скоростью от 1 до 5 м/с.

В среду, 4 февраля, погода в Ленинградской области будет переменчивой: облака сменяются просветами ясного неба. Периодически возможны слабые снегопады и налет изморози. На дорогах велика вероятность образования ледяной корки. Значительных колебаний атмосферного давления не предвидится, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ожидается умеренный, северо-западного и западного направлений, скоростью от 1 до 5 м/с. Ночные температуры опустятся до диапазона от -19 до -14 градусов, местами возможно значительное похолодание до -24 градусов.

Дневные показания термометров окажутся в пределах от -14 до -9 градусов.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"