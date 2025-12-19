  1. Главная
Во вторник в Петербурге атмосферное давление превысит норму
Сегодня, 8:10
Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, температура останется ниже климатической нормы.

Погоду в Петербурге во вторник, 3 февраля, продолжит определять южная часть антициклона. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, температура останется ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -14...-16 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут от -13 до -18 градусов, местами похолодает до -23 градусов. 

Северо-восточный ветер усилится до 3-8 м/с. Давление снизится до отметки 771 мм ртутного столба, оставаясь немного выше обычного уровня.

Фото: Piter.TV

