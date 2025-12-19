В субботу в Ленобласти выпадет снег

Ожидается усиление восточного ветра, порывы которого достигнут 6-11 м/с.

МЧС Ленобласти поделилось информацией о погодных условиях на 3 января. Прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предсказывает завтрашний день преимущественно облачным, сопровождающимся небольшим, иногда умеренно сильным снегом.

Ожидается усиление восточного ветра, порывы которого достигнут 6-11 м/с. Ночью воздух остынет до диапазона от -8 до -13 градусов, в отдельных местах похолодание будет сильнее — до -18 градусов. В дневное время температура повысится до интервала от -6 до -11 градусов.

Значимых изменений атмосферного давления не предвидится. Спасатели предупреждают о вероятности образования гололедицы на дорогах.

Ранее мы сообщили о том, что температура в Петербурге установится ниже нормы в пятницу. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и остановится на отметке около 744 мм рт.ст., что также ниже средних значений.

Фото: Pxhere